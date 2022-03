Une cantatrice de 19 ans égaye les rues de Paris en chantant des airs d'opéra

C’est sur le réseau social Tik Tok que Victoire a été repérée. Une habitante de la rue l’a filmée à son insu et a posté la vidéo sur sa page. Celle-ci est devenue virale. Tout le monde se demandait : "Mais qui est cette jeune fille qui chante si bien ?" Le journal Le Parisien l’a retrouvée pour découvrir qui se cache derrière cette jolie voix.

"On me surnomme 'la chanteuse du lycée', 'la cantatrice', 'le rossignol', 'le pinson du lycée', 'la star du 5e'" explique la jeune fille au Parisien dans une vidéo à découvrir ci-dessous. "Je chante depuis très longtemps dans la rue, ça me permet de me détendre et de faire sortir de moi les émotions négatives. Quand je chante, j’ai l’impression que je fais vraiment partie du monde, et c’est de là que vient cette impression de vie qui me traverse."

Si Victoire reconnaît que certaines personnes n’aiment pas être dérangées par des passant.e.s qui chantent, elle explique néanmoins que c’est largement compensé par les sourires et les gentils mots qu’elle reçoit à chaque passage. Les commentaires sous la vidéo du Parisien témoignent du même enthousiasme.