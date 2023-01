Une candidate passe l’audition de The Dancer sans le savoir et sa réaction est incroyable

Dès qu’elle est entrée dans la pièce, Elise a prouvé qu’elle était une vraie petite étoile de la danse avec sa démarche élégante et élancée. Nourri de grâce, de beauté et de douceur, chacun des mouvements a su convaincre le public d’ouvrir le miroir. Si la jeune danseuse a été très surprise de découvrir un public de 650 personnes et le jury derrière ce miroir sans tain, elle ne s’est pas laissée déstabiliser et a terminé sa prestation avec soin et concentration.

Un moment qui a bluffé nos trois coachs professionnels.

Tu deviendras danseuse étoile Elise – Laurien Decibel