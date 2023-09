Une campagne pour déstigmatiser les problèmes de santé mentale

La Commission communautaire commune (Cocom) lance une campagne "axée sur la 'déstigmatisation' des problèmes de santé mentale", a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué. L’institution encourage ainsi les personnes concernées à parler et consulter.

Une enquête menée par l’Institut de santé publique Sciensano en juin 2023 démontre que, parmi les Bruxellois, "12,9% présentent des symptômes d’anxiété et 12,6% des signes de dépression". La Cocom indique pourtant qu’une part non négligeable de personnes ayant besoin de soins de santé mentale n’en bénéficient pas. "En lançant une campagne de sensibilisation en partenariat avec PsyBru, une initiative qui permet aux citoyens de trouver aisément un psychologue conventionné dans leur commune, la Cocom souhaite encourager les Bruxellois à s’exprimer, à oser partager leur mal-être", a explicité Nathalie Noël, fonctionnaire dirigeante à l’administration de la Cocom. "Il est également important de sensibiliser l’entourage de ceux qui souffrent. Ils sont les premiers à repérer une difficulté. Et une intervention précoce peut faire toute la différence." Selon la Cocom, cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la convention de soins psychologiques de première ligne soutenue par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, le SPF Santé publique et l’Inami.