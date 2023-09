Une campagne de la SPA en France clashe les propriétaires qui abandonnent leurs animaux

La SPA (Société Protectrice des Animaux) en France tire son bilan de l’été 2023 et dresse ce triste constat : le record d’abandons d’animaux a encore été battu. Elle a alors choisi de lancer une onde de choc au public à travers une campagne où les rôles sont inversés, en mode "disparitions inquiétantes" avec des photos d'humains recherchés par leur animal de compagnie.

Les images sont troublantes : des affiches d’hommes, de femmes ou de familles sont placardées comme des avis de disparition, avec comme message, les paroles d’animaux qui recherchent leur humain "perdu". À chaque fois, on y lit une description pleine d’amour pour son propriétaire et les conditions de sa disparition qui n’est autre qu’un lâche abandon qui déchire le cœur. Ils jouent le jeu jusqu’au bout en donnant un numéro de téléphone à contacter si vous le retrouvez.

La SPA le clame haut et fort, leurs refuges sont saturés. Cet été, elle a recueilli 16.498 animaux (dont plus de 11.000 chats et plus de 4.000 chiens), un chiffre affolant qui a augmenté de 2% par rapport à l’été 2022. Ce qui se traduit par 134 animaux abandonnés chaque jour dans l’un des refuges de la SPA.

Et, déjà avant cet été, la société souffrait des conséquences de l’inflation, d’une baisse des adoptions, et d’un nombre important d’animaux arrivés chez elle pour maltraitance.

Alors elle rappelle une nouvelle fois aux personnes désireuses d’acquérir un animal : réfléchissez bien, pensez au temps que vous pourrez lui consacrer, aux frais, aux vacances, si vous pourrez vous adapter à lui… En un mot, soyez responsables. Cela semble fou de devoir le redire en 2023 mais un animal est un être vivant et ne doit pas être un produit, un cadeau que l’on (se) fait comme un achat compulsif en un clic ou en entrant dans une enseigne de fast fashion.

L’abandon ne devrait jamais être une option, exhorte la SPA.

Chez nous, la situation est tout aussi grave, comme en témoignait le président de la SPA de La Louvière cet été.