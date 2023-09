Une campagne de l'ONE rappelle que les travailleuses ont droit aux pauses d'allaitement

L'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) rappelle jeudi l'importance de l'allaitement maternel, véritable "enjeu de santé publique", à travers une nouvelle campagne qui s'articule autour de la conciliation de l'allaitement et du travail. Intitulée "Permettre l'allaitement maternel: changer les choses pour les parents qui travaillent", l'initiative est présentée à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, qui se tiendra du 1er au 7 octobre prochains.

La campagne rappelle que les pauses d'allaitement sont un droit pour les jeunes mamans qui reprennent le travail. Il s'agit d'ailleurs, en Belgique, de "la seule disposition légale commune à toutes femmes qui allaitent et travaillent". "La promotion et le soutien de l'allaitement maternel est un programme prioritaire de santé publique", insiste l'ONE, qui se réfère aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS préconise un allaitement maternel prolongé, tant pour ses bienfaits nutritionnels qu'immunologiques. "Le lait maternel couvre l'entièreté des besoins nutritionnels du bébé durant les six premiers mois de la vie et contribue à couvrir les besoins en lait après l'introduction des aliments solides", souligne l'ONE.

Concrètement, plusieurs actions seront mises en place dans le cadre de la campagne pour accompagner les familles dans leur questionnement autour de l'allaitement maternel. Des affiches de sensibilisation du Comité fédéral de l'allaitement maternel seront notamment apposées dans les consultations pour enfants de l'ONE, tandis que les familles et les professionnels seront sensibilisés sur la thématique durant la semaine.