Une campagne de Bruxelles-Propreté sur le recyclage des bonbonnes de gaz hilarant fait polémique

Or, on le sait, ce gaz est aujourd’hui consommé dans un cadre festif et social par de nombreux jeunes, qui en sous-estiment souvent les risques pour eux-mêmes. La consommation de protoxyde d’azote présente des risques comme l’asphyxie, la perte de connaissance, des brûlures mais aussi, en cas d’usage répété et/ou à fortes doses, de sévères troubles neurologiques, hématologiques, psychiatriques et cardiaques.

30 tonnes de bonbonnes collectées depuis janvier

"Je comprends l’émoi par rapport à cette campagne" avance d’emblée Adel Lassouli, le porte-parole de Bruxelles-Propreté. "Maintenant je tiens aussi à rappeler que lorsqu’on communique sur la nécessité de ne pas jeter ses mégots sur la voie publique, on ne nous reproche pas forcément de ne pas informer le public et les Bruxellois quant aux dangers du tabac. Cela dit, évidemment, on va adapter les choses et mettre une petite mention en lien avec la santé. Mais je rappelle que nous, nous sommes un collecteur de déchets. Et c’est avec cette casquette que nous avons décidé de communiquer parce qu’on a un véritable problème avec ces bonbonnes. Elles se retrouvent massivement en rue, dans les sacs blancs, dans les poubelles. Depuis janvier on en a collecté 30 tonnes. Il faut savoir aussi que pour ne pas mettre à mal nos installations, nous dévions chaque jour 250 tonnes de déchets qui peuvent contenir des bonbonnes vers une unité de broyage. Ce que nous voulons absolument, c’est préserver notre incinérateur".

Si demain, ces fours devaient être mis à l’arrêt, nous serions confrontés à de véritables problèmes de salubrité publique

Car quand ces bonbonnes pas complètement vides passent dans les fours de l’incinérateur, elles explosent et peuvent provoquer d’importants dégâts. "Si demain, ces fours devaient être mis à l’arrêt, nous serions confrontés à de véritables problèmes de salubrité publique" précise Adel Lassouli.

Bruxelles-Propreté dispose d’une autonomie opérationnelle en termes de communication mais l’usage veut le cabinet du ministre de tutelle valide les communications importantes. Ce qui n’a pas été le cas ici. D’où la décision d’Alain Maron de suspendre cette campagne, essentiellement digitale, en attendant qu’elle soit adaptée. Sans doute dans les prochains jours.