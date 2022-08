Une camionnette fonce sur des terrasses à Bruxelles : un juge d’instruction requis pour tentative de meurtre, la piste terroriste écartée

Concernant les motivations du suspect, ou les raisons pour lesquelles sa camionnette s'est retrouvée à Saint-Josse, et lui à Anvers, le parquet ne donne pas plus d'information. Pas encore de commentaire non plus sur l’âge ni sur le profil judiciaire du conducteur. Selon nos informations, l’homme, M. G., serait un chauffeur livreur de 28 ans. Il n'est pas connu pour extrémisme.

Que faisait-il à proximité de la rue Neuve qui est piétonne l'après-midi, allait-il livrer quelque chose? Pourquoi est-il parti à Anvers? Qu'a-t-il voulu faire et pourquoi hier midi? Selon plusieurs sources proches de l'enquête, le conducteur aurait "pété les plombs", il aurait manifesté sa frustration par rapport au nouveau plan de circulation à Bruxelles mais cela n'est pas confirmé. Une autre piste, à confirmer également, évoque une personnalité victime d'un déséquilibre mental : il souffrirait de schizophrénie. On évoque aussi la présence d'une soeur du chauffeur à Anvers. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre.

Le parquet de Bruxelles devrait communiquer à nouveau en fin de journée. Voici le rappel des faits.

"Subitement, on a entendu une voiture prendre de l’élan, raconte un témoin. En une fois, ça a fait boum. Des gens criaient dans tous les sens, pleuraient. Toute la foule de la Rue Neuve est venue dans la rue St-Michel, c’était la catastrophe."