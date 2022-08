Une camionnette fonce sur des terrasses à Bruxelles : le parquet ne retient pas la thèse du terrorisme

Le parquet de Bruxelles ne retient pas la thèse du terrorisme, concernant l’incident qui a fait 6 blessés légers ce vendredi sur une terrasse de Bruxelles. Un homme au volant de sa camionnette a percuté deux terrasses de la rue St Michel, une perpendiculaire à la rue Neuve. Ce samedi matin, le parquet communique certains éléments.

Le conducteur de la camionnette a été longuement auditionné ce vendredi soir. A l'issue de l'audition, le parquet a totalement écarté la piste de l'attentat terroriste. Le conducteur de la camionnette sera présenté au juge d'instruction pour tentative de meurtre. Le parquet a estimé que le conducteur était conscient que son comportement pouvait entrainer la mort d'autrui.

Dans les heures qui viennent, le juge d'instruction va donc entendre le conducteur, et il décidera ensuite s'il l'inculpe pour tentative de meurtre, et s'il délivre un mandat d'arrêt à son encontre. La décision est attendue encore ce samedi.

Concernant les motivations du suspect, ou les raisons pour lesquelles sa camionnette s'est retrouvée à Saint-Josse, et lui à Anvers, le parquet ne donne pas plus d'information. Pas encore de commentaire non plus sur l’âge ni sur le profil judiciaire du conducteur. Selon nos informations, l’homme serait un chauffeur livreur de 28 ans.

Le parquet de Bruxelles devrait communiquer à nouveau en fin de journée. Voici le rappel des faits.

"Subitement, on a entendu une voiture prendre de l’élan, raconte un témoin. En une fois, ça a fait boum. Des gens criaient dans tous les sens, pleuraient. Toute la foule de la Rue Neuve est venue dans la rue St-Michel, c’était la catastrophe."