Une caméra cachée tourne mal : le rappeur Hayce Lemsi s’énerve et frappe Andreas Kastrinos

Faire des caméras cachées, ça peut être extrêmement drôle, mais aussi très risqué ! Le Youtubeur Andreas Kastrinos en sait quelque chose. Il a voulu pranker Hayce Lemsi mais tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu Comment Hayce Lemsi en est venu à complètement perdre son sang-froid, alors qu’il s’agissait d’une simple caméra cachée ? L’Internet Show vous explique !

Andreas Kastrinos, connu également sous le pseudo d’Andreas Tpmp pour son poste d’ancien chroniqueur dans l’émission « Touche pas à mon poste », est habitué à réaliser des pranks en piégeant principalement des personnalités. Suivi par plus de 304.000 abonnés sur Youtube et 483.000 internautes sur TikTok, le vidéaste a tenté de piéger Hayce Lemsi en prétextant une collaboration avec la marque “Kikikicks”.

Le youtubeur réclame alors au rappeur de prendre plusieurs poses plutôt suggestives sur fond vert. À force de demandes de plus en plus farfelues, ça finit par déraper… Hayce Lemsi perd patience et lance une gifle monumentale au point qu’Andreas tombe à terre ! S’en suivent une série de coups de pied avant que plusieurs personnes n’interviennent pour mettre un terme à ce violent affrontement, complètement inattendu.

La scène est tellement violente que le rappeur décide de s’expliquer sur les réseaux sociaux quelques jours suite à la sortie de la vidéo, en saluant d’ailleurs la prestation du youtubeur. Un pansement sur l’œil et un autre dans une narine, Andreas Kastrinos, lui, admet avoir peut-être un peu trop forcé cette fois-ci…

