Une caméra cachée révèle les premiers moments de vie de bébés guépards

Adrienne Crosier, biologiste des guépards à l’institut s’est exprimée à CNN : "La plupart des gens ne verront jamais un guépard dans la nature, c’est le moins qu’on puisse dire, et tout le monde ne verra pas de guépards, même dans les zoos et les installations de conservation. N’importe qui peut se connecter à cette caméra, voir Amani et ses petits et les regarder autant qu’il le souhaite."

Dans le monde, on compte dix zoos appartenant à la "Cheetah Breeding Center Coalition" qui ont pour mission d’atteindre et ensuite de maintenir une population durable de guépards en Amérique du Nord. Le Smithsonian National Zoo en fait partie.

Dans quatre semaines, les oursons vont passer leur premier examen vétérinaire et recevront leurs premiers vaccins.

Pour voir la caméra en direct, vous pouvez aller sur le site du Smithsonian’s, et voici une compilation des meilleurs moments, proposée par le Smithsonian’s National Zoo.