Une cabane dans les arbres, un lodge sur pilotis, une roulotte : 3 alternatives au lit d’hôtel

Et si vous campiez en Wallonie durant vos prochaines vacances ? Les caravanes du camping Champ le Monde sont situées le long de la Semois, en contrebas de l’impression viaduc de Concques, colosse aux 9 millions de briques. Pour une expérience encore plus décalée, dormez dans une des 15 roulottes. Arnaud, le propriétaire, grand passionné de roulottes voulait apporter un esprit rétro à son camping. Ce lieu met en avant le partage entre les cultures et la mixité sociale puisque ses roulottes ont toutes un thème particulier : roulotte irlandaise, de chantier, de cirque, de fourgon, etc. Amusement garanti, un débarcadère pour kayaks se trouve à la fin du camping et une zone de baignade de l’Antrogne.

Pour plus d’infos