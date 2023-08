Connaissez-vous Jessica ? Nous vous présentons une jolie tortue bruxelloise…

Jessica marche lentement et longtemps comme une tortue. Mais en réalité, c’est une Bruxelloise motivée par le challenge des 100km de CAP48 (et non une véritable tortue). C’est la 2e année qu’elle participe à ce défi qui sert à récolter des dons pour la recherche sur l’autisme.

Le challenge se décline en deux versions : connectée (100km en 21 jours via une application mobile) et présentielle (100km en max 30h sur des parcours de Trails à Trois-Ponts).

Jessica et son équipe ont choisi de parcourir ces 100 km en présentiel. Comme l’année passée, l’équipe intitulée “Les lièvres et les tortues” est plus motivée que jamais. Ils sont 7 cette année et ont tous des rythmes différents.

En 2022, ils ont participé en équipe relais. " Chaque fois qu’on finissait une boucle, on se demandait qui repartait et qui restait se reposer. " Cette année, ils feront la même chose. L’année dernière, elle a atteint les 83km cette année elle aimerait pouvoir faire les 100km.

" Ce qui m’a plu, c’est l’ambiance, le défi… Il y avait une énergie particulière. Ça nous a soudé. Et c’était fluide, positif, une adrénaline… je n’ai pas réussi à dormir. Une ambiance de dingue. A l’arrivée, on nous applaudissait, je ne sais pas comment expliquer cette émotion… Quand j’ai vu l’ouverture des inscriptions cette année, j’étais très excitée et on s’est tous réinscrit très rapidement ".

L’année dernière, ils avaient récolté 2700€. Cette année, elle veut atteindre leur objectif de collecte mais elle n’a pas d’objectif personnel. " Je ne suis pas touchée de loin ou de près par l’autisme mais les projets de CAP48 me tiennent à cœur. J’ai travaillé 17 ans dans le secteur du handicap. C’est une cause en général qui me tient à cœur ".

Actuellement on compte des centaines d’inscrits au challenge en général et la cagnotte s’élève à près de 90 410€. On vous explique comment participer avec Jessica Zeep dans la video ci-dessus.

+++ Petite info en passant: tout don dès 40€ donne droit à une attestation fiscale. La déduction fiscale peut aller jusqu'à 45% du montant versé à CAP48. Par exemple, si vous faites un don de 100€, vous payez en réalité 55€ après déduction fiscale. +++

Pour soutenir Jessica et son équipe, c’est par ici:https://agir.cap48.be/team/les-lievres-et-les-tortues-2023

Et pour plus d’information : 100kmcap48.be