Une Bruxelloise organise un gala d’humour au profit des personnes malades à Bruxelles

Pour offrir ces moments de réconfort, un gala d’humour est organisé le 5 octobre prochain à Bruxelles, dans un hôtel prestigieux, jusqu’ici tenu secret.

A l’affiche: Freddy Tougaux ou Sum pour ne citer qu'eux. Vous pouvez aussi compter sur la présence de Richard Ruben, Zidani, Inno JP, Freddy Tougaux, Sacha Ferra ainsi que d'autres artistes avec également, la présence exceptionnelle de Philippe Geluck.

Et à la présentation de cet event, il y a Nath Loews (la fondatrice de l’association “Un foulard pour un sourire”) et Cathy Thomas, comédienne et metteuse en scène à la tête du Théâtre Le Fou Rire.