Une Bruxelloise lance "Mountainizer", des trekkings organisés par et pour les femmes

Les bienfaits de la randonnée sont nombreux : déconnexion, dépassement de soi, être en lien direct avec la nature et profiter de magnifiques paysages… De nombreuses femmes n’osent cependant pas se lancer dans l’aventure en solo. Pour y remédier, Pauline Demanet a lancé "Moutainizer". La Bruxelloise organise des trekkings d’un à plusieurs jours en itinérance en Belgique, au Luxembourg et en France.

Pauline Demanet randonne depuis qu’elle est toute petite en compagnie de son papa. Dernièrement, elle a ressenti ce besoin de se reconnecter à la nature par la marche et a eu l’idée de partager son expérience avec d’autres femmes : " Ces dernières années, je ressentais un besoin de retrouver cet environnement. Autour de moi, je voyais beaucoup de copines qui sont fans de nature et de marche mais qui ne savaient pas trop par où commencer. Je me suis dit ‘tiens, je pourrais proposer à un groupe de femmes de partir et de découvrir ensemble les joies du trekking' ", explique Pauline Demanet au micro de BX1.

Les séjours proposés par "Moutainizer" s’adressent aussi bien aux randonneuses confirmées qu’aux débutantes explique Pauline : " Nous avons des trekkings qui s’adressent à un public plus averti, notamment quand on va en altitude. Mais nous avons aussi des trekkings d’un ou deux jours qui s’adressent à un public 100% débutant. Ce n’est pas pour cela qu’on ne va pas se dépasser physiquement ! Parfois, c’est dur. Mais le groupe se porte et cela permet à chacune d’atteindre son objectif. ” Les mères de famille dans la trentaine sont par exemple nombreuses à expérimenter la randonnée avec "Moutainizer" pour s’évader du quotidien. Le fait que tout soit organisé par Pauline leur permet de partir sans charge mentale.

Les séjours insolites mélangent aventure et challenge en pleine nature dans un environnement bienveillant et épanouissant pour les femmes en recherche d’évasion, de rencontres et de déconnexion.

" Ces 5 jours ont été une vraie bulle de respiration, de partage, de douceur et d’évasion, à la fois naturelle et spirituelle. Je n’aurais pas pu rêver mieux comme contexte et équipe ! Grâce à Pauline et son sens inné pour l’organisation, son enthousiasme et sa motivation à toute épreuve qu’elle déploie avec générosité dans son projet "Mountainizer", j’ai pu oser et surtout, vivre une expérience incroyable ", témoigne Florence, après avoir participé à une randonnée organisée par Pauline.