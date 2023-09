Une brochure " trucs et astuces " pour accompagner les jeunes à hauts potentiels

Comment aider au mieux les personnes à hauts potentiels ou les parents de " HP" ? Celles et ceux qu’on appelle aussi parfois surdoués, zèbres, précoces. Depuis près de 10 ans maintenant, l’ASBL HP Repères Luxembourg accompagne les personnes à hauts potentiels et notamment les parents qui se sentent parfois désemparés. Cette asbl vient de sortir une brochure, un petit livre d’une septantaine de pages intitulé " Te reconnaîtras-tu ?", à destination de tous les parents et spécialistes touchés de près par la problématique.

La première partie de la brochure est une nouvelle écrite par Larissa Joachim. « Larissa Joachim nous a écrit une nouvelle, cette petite perle qui permet d’être émotionnellement pris par cette histoire magnifique, elle permet tout d’un coup de comprendre ce qu’est le haut potentiel », explique Marianne Léva- Hinkels, présidente de l’ASBL. La deuxième partie offre des trucs et astuces aux parents, des idées très concrètes et facilement réalisables, testées et validées par des parents. Cette brochure sera distribuée gratuitement à travers toute la province (bibliothèques, Centre PMS, écoles, centres de planning, cabinets médicaux,…).