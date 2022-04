Une brasseuse ukrainienne à la Brasserie de la Senne, pour créer un brassin spécial belgo-ukrainien

Dans les cuves de la Brasserie de la Senne, à Bruxelles, on va brasser une bière un peu spéciale : la Schieve Kolos, une bière belgo-ukrainienne.

"Ça devait être un brassin spécial il y a un mois déjà, nous explique Bernard Leboucq, cofondateur de la brasserie. Donc, on devait brasser la Schieve Kolos avec nos amis de la brasserie Pravda, qui sont situés à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Mais voilà, ce brassin n'a pas pu avoir lieu il y a un mois à cause de la guerre, nos amis étant empêchés de quitter leur pays. Mais ils ont trouvé une parade : ils nous ont envoyé aujourd'hui non pas un brasseur, mais une brasseuse", car les hommes ne peuvent quitter le territoire ukrainien, suite à la mobilisation générale.

"Pied de nez à l'agresseur" russe

"C'est un véritable pied de nez à l'agresseur : puisque nos hommes ne peuvent pas venir perpétuer la culture ukrainienne, collaborer avec d'autres brasseurs de par le monde, si les hommes ne peuvent pas se déplacer, ce sont les femmes qui le font. Il faut savoir que la Schieve Kolos qu'on va brasser aujourd'hui, c'est un hommage à la culture céréalière de l'Ukraine. Donc, notre moulin a beaucoup de travail. C'est une bière qui est fabriquée à base de quatre malts différents : il y a du malt d'orge, bien sûr, comme dans toutes les bières, mais également du malt d'épeautre, du malt de seigle et du malt de froment."

Ces liens entre ces deux brasseries ne datent pas d'hier, ça date d'il y a une dizaine d'années. Bernard Leboucq nous rappelle comment ces liens se sont noués entre vos deux brasseries. "C'est une très belle histoire qui commence avec une autre bière que nous avons créée, la Taras Boulba. Ce sont des brasseurs ukrainiens qui ont débarqué un jour à la brasserie parce qu'on brassait cette bière [Tarass Boulba est un roman historique, se déroulant en Ukraine et écrit par un Nicolas Gogol, écrivain ukrainien, ndlr]. Alors, imaginez un petit peu, c'est comme si, en Ukraine, des brasseurs brassaient une bière qui s'appelait la Manneken Pis. Moi, en tant que brasseur, ça aurait piqué ma curiosité, donc j'aurais été voir. Je leur ai un peu expliqué le concept de la Taras Boulba belge, et à partir de là, des liens se sont noués, jusqu'à ce que la Brasserie de la Senne aide à la création de la brasserie Pravda en Ukraine. Donc, j'ai été personnellement dirigé les travaux de différentes tuyauteries, j'ai donné des conseils, j'ai travaillé un petit peu comme consultant et des liens d'amitié se sont noués inévitablement."

Brasser, un acte d'espoir, de défense

L'un des brasseurs ukrainiens devait venir à Bruxelles il y a quelques semaines de cela, puis la guerre s'est déclarée et il n'a jamais pu venir en Belgique. Sur sa page Facebook, il a écrit : " Nous sommes restés à la maison et au lieu de brasser de la bière, nous avons fabriqué des cocktails Molotov. Brasser, c'est un acte d'espoir, l'espoir d'une victoire future et d'une célébration. Rien ne peut arrêter l'espoir. Nous allons gagner cette guerre et célébrer cette victoire comme les Ukrainiens savent le faire ". C'est un acte presque militant, ce brassage ?

"C'est un acte militant, c'est un acte, je ne dirais pas de guerre, mais un acte de défense, certainement. Ce fait qu'ils se sont mis à fabriquer des cocktails Molotov, il y a un message d'espoir qui est aussi porté par le fait de brasser. De l'espoir, mais aussi de la communication. Pour eux, c'est vraiment important de communiquer à travers le brassage. Ils sont brasseurs, donc ils font ce qu'ils peuvent. Ils collaborent avec d'autres brasseries de par le monde pour faire savoir au monde qu'il y a la guerre en Ukraine. Il faut savoir que les Ukrainiens ont très peur que les Occidentaux soient influencés uniquement par la Russie et par les messages de propagande de la Russie, pour laquelle la guerre n'existait pas. Donc, ils font vivre un petit peu les souffrances des Ukrainiens à travers des collaborations. Il y a jusqu'à 400 brasseries à ce jour de par le monde — en Nouvelle-Zélande, au Japon, aux États-Unis — qui ont fabriqué des bières à la manière ukrainienne avec des recettes de la brasserie Pravda."

Des bénéfices pour un fond humanitaire ukrainien

Un peu d'espoir dans cette guerre et un brassin symbolique. On va rappeler que les bénéfices qui seront tirés de la vente de cette bière seront intégralement reversés à un fonds humanitaire qui est propriété de la brasserie Pravda

"C'est un fonds humanitaire qui existait déjà avant la guerre. Il faut savoir que les entreprises là-bas, en Ukraine, ont leurs propres fonds humanitaires puisque l'État providence n'existe pas là-bas. Donc, ce fonds était destiné à la réinsertion des personnes handicapées. Et aujourd'hui, il s'occupe principalement, puisque ce sont également des restaurateurs, de fournir des repas aux réfugiés ukrainiens qui affluent vers Lviv. On parle de 30.000 repas par jour, c'est énorme. Mais il faut dire qu'ils disposent d'une énorme cuisine centrale et de 200 restaurants en Ukraine qui sont fermés et qui, aujourd'hui, œuvrent uniquement à l'accueil des réfugiés. Donc, Lviv accueille 300.000 réfugiés ukrainiens aujourd'hui, alors qu'elle compte un million d'habitants en temps normal. C'est comme si la ville de Bruxelles accueillait en un mois toute la ville de Gand. C'est gigantesque. Ça, c'est ce qu'ils font en premier. Et cet argent va aussi servir à rapatrier les familles de nos amis, de nos collaborateurs là-bas, qui vivent encore à Kiev, voire à Marioupol. Ce sont donc des opérations délicates."