Une brasserie en exil suite aux inondations

L’étiquette est modifiée, la mention brasserie en exil y témoigne la situation actuelle " c’est pour ne pas tromper le client, car l’eau du brassage n’est plus celle d’Aywaille et c’est aussi un moyen de remercier les brasseries qui nous aident " justifie Hugo Heeren. Le patron a aussi fait ajouter une petite phrase : Never Surrender " ça veut dire : ne pas baisser les bras. C’est clairement ce qu’on a fait suite aux inondations. L’équipe ici a travaillé d’arrache-pied, ils ont annulé leurs vacances et fait un travail formidable. En 15 jours seulement, on a rouvert le restaurant. Là, on se bat pour avoir des cuves parce que l’approvisionnement est difficile. Les matières premières sont en pénurie, mais on y arrive. On se bat et on ira jusqu’au bout " clame fièrement le patron.