Une boutique de souvenirs micro-locaux verra prochainement le jour à Dinant

La ville de Dinant semble poursuivre son renouveau culturel et économique à l’occasion de la réouverture de la saison touristique. Si l’échevin du tourisme est aux abonnés absents depuis près de 7 mois, le dynamisme des acteurs locaux et de certains élus se fait néanmoins toujours sentir. C’est ainsi que dans quelques semaines, Héloise Richard proposera aux Dinantais(e)s et aux touristes d’un jour, de véritables créations et souvenirs locaux. Comme pour sa petite sœur namuroise, " l’Empreinte Belge à Dinant " fera la part belle aux talents de chez nous : " Dinant est une évidence en matière de tourisme. Nous avons rencontré la ville qui était intéressée d'avoir une boutique l'Empreinte Belge de promotion des créateurs, chez eux. L'objectif est clair, répondre à un besoin de mise en lumière du savoir-faire dinantais auprès des citoyens et des touristes ", explique la jeune entrepreneuse. " Ici, je vais répondre à un besoin, apporter ma touche 100% locale en proposant une sélection de créateurs et d'artisans dinantais ou se trouvant à 25 km aux alentours de Dinant ".