Une boulette de viande de Mammouth a été créée par des scientifiques australiens

Une équipe de scientifiques australiens ont créé et présenté une énorme boulette de viande de mammouth cultivée en laboratoire à partir de l’ADN d’un mammouth laineux.

C’est au Musée des sciences de Nemo, aux Pays-Bas, que la start-up Vow, première entreprise australienne de viande de culture, a dévoilé ce qui pourrait être pris pour un poisson d’avril mais qui est très sérieuse : une boulette géante de viande de mammouth laineux.

Le but n’est pas de proposer dans un futur plus ou moins proche des steaks de mammouth dans votre supermarché mais bien de choquer pour ouvrir les esprits à la viande de culture qui serait, selon eux, une véritable alternative (plus durable) à la vraie viande. "Il s’agit d’une prise de position ambitieuse qui vise à inciter le public et l’industrie de la viande à réfléchir différemment à la manière dont nous produisons et consommons les aliments, en présentant la viande de culture comme une alternative viable à l’agriculture animale traditionnelle", explique la start-up dans un communiqué.