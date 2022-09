Une bouffée d'oxygène pour les familles monoparentales grâce à l'asbl Hamac

L'aventure Hamac dure depuis 1 an pour Leïla, 5 ans, et Héloïse, 36 ans. Un joli binôme qui se retrouvait tous les mercredis. "Notre duo a tout de suite super bien fonctionné", raconte Héloïse. "Leïla est très câline et se réjouit de notre prochaine rencontre. Chaque semaine, je vais la chercher à l'école en vélo. L'occasion pour Sarah, sa maman, de ne pas courir... de s'accorder un peu de temps pour elle et pour son ménage. Ces quelques heures lui permettent par exemple d'aller faire un jogging, de faire les courses ou le ménage à son aise. C'est un moment rassurant aussi, car elle sait que je m'occupe de sa fille avec bienveillance et que je ne la mets pas bêtement devant la télé."

"On a déjà fait une foule d'activités à nous deux : piscine, plaines de jeux, c-ramic café, jeux avec d'autres enfants de son âge, promenades... Aujourd'hui, par exemple, on a fait des pizzas maison et des bricolages. On a déjà fait des cookies, aussi. On joue aux jeux de société, aux Barbies. Ça nous arrive d'aller au cinéma et au théâtre... J'essaie de varier les plaisirs et de diversifier nos activités. Pour lui permettre de découvrir d'autres lieux, d'autres jeux... et la sortir de son quotidien", explique la bénévole.

Héloïse adore passer du temps avec les enfants et elle avait envie de se sentir utile. C'est pourquoi elle a intégré l'ASBL Hamac. Ces rencontres lui permettent de créer un lien privilégié avec un enfant, de se changer les idées, de vivre un petit retour en enfance et de se déconnecter.

"Je pense que nous y trouvons toutes les trois notre compte", témoigne Héloïse. Et quand on lui demande comment elle envisage la suite, elle nous répond que "c'est difficile à prévoir, mais l'idée est que ça perdure... le lien et l'attachement sont là!"