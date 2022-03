Une bouffée d’air frais pour le Festival International du Film de Mons

Le monde du 7ème art est en effervescence en région Montoise. Le Festival International du Film de Mons, lancé ce vendredi, est le premier grand rendez-vous du cinéma organisé en code jaune. À l’affiche, plus de 90 films, dont 17 longs-métrages et 12 courts-métrages en compétition. Mais la plus grande " nouveauté " de cette édition 2022, c’est le retour du public sans Covid Safe Ticket, et surtout sans masque.

Ce Festival de cinéma, considéré comme l’un des plus importants de Belgique, peut enfin se dérouler de manière normale, libéré de toute contrainte sanitaire grâce au passage en code jaune sur le baromètre Corona. La dernière édition, repoussée de mars à juillet 2021, s’était déroulée dans des conditions particulièrement difficiles, tant pour les spectateurs que pour les organisateurs, comme l’explique Maxime Dieu, délégué général du festival : " l’an dernier, à la fin de la première journée, on s’est demandé comment on allait faire pour tenir toute une semaine, à courir dans tous les sens avec un masque sur le visage. C’était vraiment très pesant. Cette année, on est ravi d’être complètement libéré au niveau des mesures sanitaires ".

Mais le passage en code jaune ne veut pas dire non plus que le masque est interdit. Le festival continue à faire une forme de sensibilisation. Si le Covid Safe Ticket est supprimé, chacun est libre de porter ou non le masque.

Et pour ce retour à l’air libre, les salles obscures font le plein de spectateurs : " On est satisfait des audiences. Pour ce premier weekend, on a eu de nombreuses séances qui affichaient complet. On a des séances matinales qui ont aussi bien fonctionné dimanche matin. On a un très large programme, dont ça permet de satisfaire tous les publics ".

Des films, mais aussi des conférences

Au programme de ce festival : des films (bien évidemment), mais également un blind-test, des séances pour les jeunes, et des conférences avec des professionnels du cinéma. Certaines de ces conférences sont organisées par et pour les professionnels. D’autres sont ouvertes au public. Comme une rencontre autour des métiers de la production, où les organisateurs se posent la question des femmes aujourd’hui dans le cinéma. Objectif : amener des professionnels du cinéma pour mettre en valeur d’autres personnalités que les acteurs ou les réalisateurs, toujours sous le feu des projecteurs.

Quatre lieux, dont le Plaza Arthouse Cinéma

Les projections et les conférences sont réparties sur 4 lieux. À Imagix, au Congres Hotel Mons Van der Valk, au WCCM (Wallonia Conference Center Mons), mais aussi au Plaza Arthouse Cinéma. Un cinéma fermé en 2018, qui a enfin pu rouvrir ses portes fin 2021. " Le Plaza nous a terriblement manqué ", déclare le directeur du Festival. "On a un pôle important à Imagix. Mais le festival n’était pas complet sans le Plaza, dans le centre-ville. Ces deux pôles se répondent plutôt bien pour faire un vrai grand festival international à Mons."

Le Festival s’achèvera ce samedi 19 mars, avec la projection du dernier film de Bouli Lanners " Nobody has to know ". Le réalisateur belge sera présent, pour l’occasion.

Les tickets sont toujours en vente sur le site internet www.festival-de-mons.be.