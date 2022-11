La gaffe de Christophe Colomb

Au retour des Amériques, Christophe Colomb se voit offrir des fèves de cacao, aussi précieux que de l’or pour les Amérindiens, on s’en servait d’ailleurs comme monnaie d’échange. L’explorateur aura pu s’enorgueillir de cette découverte et de l’important du chocolat sur l’ancien monde s’il ne s’était pas séparé du précieux présent. En mer, loin des rivages, il ordonna de jeter à l’eau les fèves de cacao qui le répugnaient parce qu’il les assimilait à des crottes de chèvre !

Comment les cabosses de cacaoyer ont-elles traversé l’océan ? Par quel heureux hasard ont-elles atterri sur le vieux continent ?

Au 16ème siècle, alors qu’ils partent à la conquête des Aztèques, les Espagnols importent le chocolat sur le vieux continent. Après addiction d’arômes adoucissants comme le miel et la vanille, les Européens apprendront à apprécier le breuvage initialement amer et épicé.

La tablette telle que nous la connaissons est créée en 1836 en France.

Le chocolat en Belgique

Avec plus de 500 chocolatiers et 2 000 boutiques de chocolat, le Belge est servi et honore comme il se doit la friandise préférée de tout le pays. Chaque année la Belgique produit 650 000 tonnes de chocolat et chaque belge en consomme 8 kilos.

Les premières traces du chocolat belge ont été retrouvées à Gand en 1635 dans une abbaye. À l’époque, le chocolat était une boisson de luxe pour la famille royale et les aristocrates. En 1857, Jean Neuhaus ouvre une pharmacie à Bruxelles. Il a l’idée d’envelopper ses médicaments d’une couche de chocolat pour en dissimuler le goût amer. Il n’en fallait pas plus pour voir naître la première chocolaterie belge. En 1831, Antoine Jacques est le premier à vendre des bâtons de chocolat.

Une bonne recette de chocolat chaud

Un bon chocolat (noir ou au lait selon l’intensité qu’on souhaite lui donner)

Du lait

Un peu de crème

Du sucre vanillé

Faites fondre le chocolat dans le lait et fouetter pour le rendre onctueux.

Sucrez à souhait.