Une bonne raison pour se mettre à la course à pied !

Peu importe le temps qu’il fait dehors, on enfile des vêtements de sport, une bonne paire de chaussures, et c’est déjà parti. Voilà certainement la plus-value principale de ce sport exercé par environ 2 millions de belges et dont la popularité ne fait qu’augmenter ces dernières années avec une hausse de presque 35% en 15 ans. Adapté pour les jeunes et moins jeunes, et ayant l’avantage d’être très bon marché, il n’a jamais été aussi simple de se mettre au running. D’ailleurs, bénéficier d’un accompagnement de qualité est devenu assez facile avec les contenus à disposition sur internet, souvent gratuits qui plus est. Que demander de plus?