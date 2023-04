Une bonne préparation, l'aide de l'ouvreur de Neuville : Tom Rensonnet aborde le Rallye de Croatie avec sérénité

Après le Rallye de Suède en février, Tom Rensonnet s’apprête à prendre part ce week-end au Rallye de Croatie, quatrième manche de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). Le pilote belge, représentant du RACB National Team, est présent en WRC3 au volant d’une Ford.

"On est plus serein qu’avant la Suède. On roule ici sur asphalte, des conditions qu’on connait un peu mieux. On poursuit l’apprentissage et on commence à être plus attentif sur les points importants. C’est une manche très difficile. On dit souvent que ça ressemble à la Belgique, mis à part peut-être la boue. La plus longue distance, c’est 150 mètres. Ca tourne tout le temps, il y a beaucoup de changements de grip. Il y a aussi beaucoup de grosses cordes donc beaucoup de chance de connaitre une crevaison. Ca va être passionnant, il faudra être bien concentré tout au long du week-end. Terminer, ce sera déjà un bon défi", a narré Tom Rensonnet à notre micro.

Le pilote belge a connu une préparation intéressante pour cette manche croate : "On s’est préparé lors du Quattro River Rally, en Croatie aussi. C’était la meilleure préparation possible. Trois spéciales seront parcourues durant cette épreuve. L’objectif, ce sera de terminer et d’évoluer de spéciale en spéciale. On espère montrer quelques belles choses, surtout sur les spéciales empruntées il y a deux semaines."