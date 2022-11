Une bonne performance en Coupe du Monde est-elle bonne pour la croissance ?

Etant donné qu’un bon résultat peut mener à un sentiment d’euphorie ou de bonheur, le bonheur national brut (BNB) est légèrement augmenté si son pays réalise un bon résultat d’après Luc Arrondel, économiste au CNRS en France, spécialiste de l’économie du football. "Si on mesure le bonheur sur une échelle de zéro à dix, on s’aperçoit qu’il augmente. C’était par exemple le cas pour la population française pendant l’Euro 2016, lorsque l’équipe nationale était arrivée en finale."

Cette légère augmentation du bonheur, comme le petit boost de croissance, est également très éphémère et retombe quelques semaines après la fin de la compétition. Ce qui peut vraiment influencer la confiance des ménages et donc la croissance : c’est la baisse du chômage ou la hausse des salaires et pour cela, Lukaku, Hazard et De Bruyne, aussi doués soient-ils ne peuvent pas y faire grand-chose.