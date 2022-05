Une bonne partie du parc de Forest interdite d’accès dès ce lundi

"Le parc va être divisé en cinq zones de travaux (plus une sixième qui est le sentier qui longe tout le contour du parc)", explique Sophie Saerens, la porte-parole de Beliris qui coordonne le chantier. "Ce lundi, on débute les travaux dans la première zone. Il y aura des opérations de terrassement, on creusera aussi des trous pour le nouveau système d’évacuation et ruissellement des eaux et on refera complètement les sentiers. C’est donc autant pour la sécurité du public que pour la bonne réalisation des travaux qu’il faut fermer complètement pendant quelques semaines. Pour cette première zone, ce sera donc à partir de ce lundi et jusqu’au mois d’août".

Par contre, le reste du parc (les autres zones) reste à chaque fois accessible au public durant les travaux.