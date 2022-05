Une bonne nouvelle pour Dany, un jeune témoin Viva for Life !

En 2021, la vie de Dany et de ses parents bascule du jour au lendemain. Suite aux soucis de santé du papa, ils sont tous les trois invités à s’installer en France dans la famille et décident alors de quitter leur domicile en Belgique. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et forcés de revenir en Belgique en urgence, n’ayant plus de domicile, ils se retrouvent à la rue.