"Une bonne journée" pour Primoz Roglic, qui a repris du temps à Evenepoel

Primoz Roglic a repris 14 secondes à Remco Evenepoel lors de la 8e étape du Tour d’Italie, samedi, entre Terni et Fossombrone, grâce à une attaque dans l’ascension d’I Cappuccini. "C’est une bonne journée", a résumé le Slovène sur le site de son équipe, Jumbo-Visma.

"J’avais les jambes aujourd’hui", a-t-il raconté. "Heureusement, j’ai pu utiliser ces bonnes jambes pour prendre du temps sur quelques concurrents. Je dois profiter des opportunités qui se présentent. Dès que je vois une possibilité, je veux durcir la course. Je pense avoir réussi cela aujourd’hui. La concentration est bonne et je suis également satisfait de ma condition. La concurrence est également prête, je l’ai vu aujourd’hui. Ils disent que le contre-la-montre de demain est complètement plat. C’est bon pour les jambes", a-t-il souri. Avec son attaque, à laquelle seuls le duo d’INEOS Grenadiers Geraint Thomas-Tao Geoghegan Hart a pu répondre, Roglic est remonté en troisième position au général, à 38 secondes du maillot rose Andreas Leknessund (DSM) et à 30 du champion du monde Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Dimanche, le contre-la-montre de 35 kilomètres entre Savignano sul Rubicone et Cesena devrait chambouler le classement.