Une bonne histoire belge : vous pouvez désormais danser gratuitement partout à Bruxelles !

À Bruxelles, un texte de loi datant des années 50 autorisait la ville à taxer les personnes qui dansent dans les bars et discothèques de la capitale. Mais ce lundi, le conseil communal l’a (enfin) supprimée pour tous !

Bienvenue en 2023 ! Une année où, semble-t-il, certains prennent de bonnes résolutions en se mettant au diapason ! Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a officiellement supprimé ce lundi la "taxe sur les discothèques, les boîtes de nuit et les bars où le public danse".

Cette taxe était justifiée par le motif que le fait de danser générait des dépenses supplémentaires en termes de sécurité et d’ordre public. Ainsi, chaque établissement bruxellois où l’on se trémoussait payait cette taxe mensuelle de 160 euros, ce qui revenait à 40 centimes par client.e. En 2014, elle avait été remise en avant car un bar non reconnu comme endroit où l’on danse mais où l’on dansait quand même (!) ne payait pas ladite taxe !

Aujourd’hui, le conseil communal de la Ville de Bruxelles reconnaît que cette taxe, controversée et dépassée aux yeux de l’horeca, s’est finalement avérée source de plus de paperasserie que de recettes. D’autres taxes obscures comparables, potentiellement superflues et peu porteuses de recettes pourraient également être reconsidérées.