Belges Histoires : Joachim Gérard rencontre Fishing Cactus

On ne peut pas gagner à tous les coups. Pourtant il en a collectionné des titres Joachim. Il commence à jouer en chaise à l'âge de 12 ans. Une polio contractée alors qu'il était bébé lui laisse une jambe paralysée. Soutenu par sa famille et doté d'un moral d'acier, il s'entraînera tant et plus pour devenir numéro un mondial. C'était en 2016.

Aujourd'hui il est 4ème mondial et continue les plus grands tournois dont ceux du Grand Chelem. Il joue en simple et en double.