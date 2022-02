Une biographie sur Julien Doré se penche sur ses premières années avant la Nouvelle Star

Julien Doré, à fleur de pop est signé par Frédéric Quinonero, un auteur qui a déjà écrit d’autres biographies comme celle de Serge Lama, de Patrick Bruel ou de Johnny Hallyday.

Bruno Tummers a été convaincu par cet ouvrage qui retrace vraiment le parcours de Julien Doré de la Nouvelle Star jusqu’à l’album aimée mais qui dévoile aussi les débuts de l’artiste français avant sa participation au fameux télécrochet.

"Avant que le public ne le découvre il a beaucoup joué de la musique avec ses potes et il a fait les Beaux-Arts. On comprend l’image de Julien Doré parce qu’il est évidemment un chanteur mais il gère aussi tout l’emballage autour de la chanson" explique le chroniqueur. Frédéric Quinonero pointe en effet sa capacité à se distinguer aussi en termes de promotion artistique : "Cela va avec l’époque : aujourd’hui on ne peut pas se contenter d’être seulement un artiste. Il faut savoir aussi gérer son image, ce que Julien Doré fait très bien. C’est comme cela qu’il a construit une belle carrière de 15 ans et s’est créé le public le plus large qui soit. Il écrit, compose, met en scène ses clips et spectacles, conçoit les pochettes,…".