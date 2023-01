Une bière sera enfin brassée à l’abbaye de Maredsous mais pas une trappiste

Quand on évoque une abbaye qui brasse de la bière en son sein, on pense immanquablement à une trappiste. Pourtant, la nouvelle bière produite à Maredsous ne portera pas ce label très recherché. Bernard Torlet s’en explique : "Pour être qualifiée de trappiste, une bière doit remplir un certain nombre de conditions assez strictes comme être brassée sur le site même de l’abbaye, sous la supervision des moines et avec un objet social, c’est-à-dire un but qui n’est pas de faire du profit pur mais de nourrir un projet, par exemple en consacrant une partie des recettes au bénéfice d’associations ou de plus démunis. Nous remplissons toutes ces conditions mais la dernière est un obstacle majeur, c’est l’appartenance à la communauté cistercienne. Maredsous est une abbaye bénédictine et malgré tout le respect dû aux moines trappistes qui appartiennent à l’ordre cistercien, il n’est pas envisageable de changer d’orientation."

Les seules bières trappistes authentiques de Belgique resteront donc celles des abbayes d’Orval, Rochefort, Chimay, Westmalle et Westvleteren. La sixième, celle d’Achel dans le Limbourg, a perdu son titre en 2021 car plus aucun moine ne résidait à l’abbaye St-Benoît pour des raisons d’âge et de santé. Ailleurs dans le monde, il existe d’autres trappistes : La Trappe et Zundert aux Pays-Bas, Engelszell en Autriche, Tre Fontane en Italie, Tynt en Grande-Bretagne et Spencer aux Etats-Unis. Toutes sont réunies sous le label "Authentic trappist product" créé en 1998.

Avec ou sans appellation "trappiste", le père abbé de Maredsous, Bernard Lorent, est ravi de cette nouvelle bière : " nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires depuis des décennies, la brasserie Duvel-Moortgat et la fromagerie Bel-Belgique car nous sommes convaincus que le projet apporte une grande valeur ajoutée à l’expérience. Pour les deux parties, il s’agit d’une manière unique de démontrer leur savoir-faire dans le cadre exceptionnel de notre site abbatial".