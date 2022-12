Une bière de Noël, est-ce toujours une bière brune, épicée et forte ?

La Moneuse de Noël est produite par la Brasserie de Blaugies à Dour. On est ici dans une des brasseries les plus authentiques de Belgique, l’un des coups de cœur de Laurent Munster. Ce sont des pionniers, car ils sont installés depuis 1988 et c’est maintenant Kevin, le fils des fondateurs, qui est à la tête de cette brasserie 100% familiale.

Cette Moneuse de Noël est en fait la revisite de leur première bière, la Moneuse, qui est une strong ale, une blonde forte et sèche titrant à 8%. Pour l’adapter en version Noël, ils ont ajouté un malt un peu plus torréfié, pour une couleur cuivrée, et du sucre candy, pour apporter le côté gourmand et caramel à la bière.

Petite anecdote : cette brasserie, qui ne travaille qu’avec des produits locaux, va puiser l’eau nécessaire au brassage directement dans la nappe phréatique sous la brasserie, par 60 mètres de profondeur. Une eau de super qualité, ce qui explique aussi pourquoi on a une super bière, précise Laurent Munster.

Laurent Munster recommande la Brasserie de Blaugies non seulement pour sa gamme de bière, incroyable dans sa simplicité et dans son rapport qualité-prix, mais aussi pour le restaurant adjacent tenu par le second fils des fondateurs et spécialisé dans la viande et produit dérivés, servis bien sûr avec les bières de la brasserie.

Il suggère de déguster cette bière de Noël avec un bleu style roquefort ou Stilton. Le côté légèrement liquoreux et caramélisé de la bière va se marier parfaitement avec le côté salin du fromage et venir adoucir son goût un peu fort.