Une bière belge naturelle qui vous réhydrate après le sport, vraiment ?

Si boire une bière fraîche après le sport peut faire du bien, elle ne permet malheureusement pas de récupérer et va même déshydrater votre corps. Ce ne serait pas le cas de la bière Thrive, que nous présente dans le 6/8 notre nutritionniste Chantal Van der Brempt.

Thrive est une invention belge développée par l’université de Leuven et l’institut flamand de biotechnologie. Elle est présentée comme une bière naturelle, non alcoolisée, et qui serait en même temps une boisson de récupération sportive.

L’alcool est en effet une toxine : lorsqu’on en consomme, le corps va se préoccuper de dégrader l’alcool au lieu de transformer l’acide lactique, ce qui va ralentir la fabrication de muscles. Et donc la bière empêche le corps de récupérer.

La bière Thrive, sans alcool, donne ainsi l’effet inverse : non seulement elle réhydrate, mais elle contient 10 g de protéines et 13,5 grammes de sucres essentiels pour reconstituer les réserves d’énergie en vue d’un prochain effort. Les sucres contenus sont entièrement naturels et proviennent de l’orge. Aucun sucre ou édulcorant n’est ajouté.

Thrive est brassée à partir des mêmes ingrédients naturels que n’importe quelle autre bière c’est-à-dire de l’eau, de l’orge, du houblon et une levure spéciale pour éviter l’alcool, auxquels ils ajoutent des protéines de lactosérum pour la récupération musculaire.