Une bière aux eaux usées, nouvelle astuce en temps de sécheresse.

Aux Etats-Unis, certains endroits comme Scottsdale en Arizona recyclent depuis longtemps l’eau des égouts via des usines pour arroser golfs et cultures. D’autres, comme le comté d’Orange en Californie, renvoient cette eau traitée dans les nappes phréatiques, qui agissent comme un tampon avant qu’elle ne reparte vers les robinets.

Face aux sécheresses chroniques subies par la région et aggravées par le changement climatique, les sources d’eau se tarissent. Le fleuve Colorado, dont dépendent des millions d’Américains, est ainsi de plus en plus menacé.

Les autorités envisagent donc de recycler les eaux usées pour une réutilisation directe, sans passer par l’étape du retour en milieu naturel. Après le Colorado l’an dernier, la Californie doit adopter de nouvelles mesures en ce sens d’ici fin 2023.