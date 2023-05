Une bénédiction en hommage aux policiers blessés après un accident

La désormais traditionnelle bénédiction des motos, en faveur des policiers blessés dans le cadre de l’exercice de leur fonction, s’est tenue jeudi en l’église Saint-Pierre de Jette.

Lors de l’Eucharistie, des fonds ont été collectés pour l’ASBL "Belgian Blue Line". Cette association sans but lucratif a été fondée en réponse aux attentats du 22 mars 2016.

Sous la devise "United We Stand", des badges avaient alors été vendus pour soutenir un policier grièvement blessé. Plus tard, l’action "The Thin Blue Line" a été étendue à tous les policiers victimes d’un accident ou d’un incident grave pendant leur service ou sur le chemin du travail.