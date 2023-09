"Une belle victoire, un public incroyable et des buts" : Doku a vécu "une belle journée" pour ses débuts à City

"Avant le match, j’étais un peu nerveux", reconnaît le N.11 des Sky Blues. "C’est la première fois que je jouais pour un grand club comme celui-ci. Je pense que c’est normal mais j’ai essayé d’aider l’équipe le plus possible. C’est une belle victoire, c’est d’autant plus agréable. Le public était incroyable, il y a eu beaucoup de buts. Donc, c’était une belle journée", conclut l’ancien joueur de Rennes.