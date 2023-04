Une belle version intimiste de "Walking in my shoes" de Depeche Mode

Le duo – Dave Gahan et Martin Gore – s’est rendu dans la salle de piano de Radio 2 pour interpréter "Walking In My Shoes" et "Ghosts Again". Un moment diffusé en radio dans le cadre de la tournée nord-américaine du groupe, pour le nouvel album Memento Mori.

Interrogé par Gary Davies de la BBC sur ses souvenirs de l’enregistrement de "Walking In My Shoes" au début des années 1990, Gahan a répondu : "Je n’en ai pas beaucoup. Je n’en suis pas fier, mais je ne me souviens vraiment pas d’avoir enregistré cette chanson. C’était une période particulière où nous nous amusions tous un peu trop en dehors du travail et je suppose que cela nous a rattrapés, mais c’est une de ces chansons qui ne vieillit jamais lorsque vous la jouez. "

"Elle évolue toujours. Et au fil des ans, c’est ce que font les bonnes chansons. Elles prennent des significations différentes, en fonction de ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là et dans le monde qui nous entoure, et c’est vraiment l’une d’entre elles. C’est pourquoi nous la gardons dans notre set".

Davies a ensuite dit au chanteur : "Vous savez qu’il y a quelques semaines, nous avons reçu Bono et The Edge de U2 dans le Piano Room de Radio 2 et que Bono a mis cette chanson dans sa playlist des "soixante chansons qui m’ont sauvé la vie". Le saviez-vous ?"

Gahan a alors répondu : "Je ne le savais pas. Non, mais je sais qu’il est fan de cette chanson et au fil des ans, nous nous sommes croisés à de nombreuses reprises… Oui. Il y a un lien. "

"Il y a quelques années, nous étions dans une salle de répétition à New York et nous jouions la chanson. Nous sommes sortis de la salle de répétition et Bono se tenait dans le couloir, il écoutait et nous avons eu une petite discussion à ce sujet. Il m’a dit que c’était l’une des chansons qu’il aurait aimé écrire".