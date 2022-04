Une belle surprise de Pâques des Pigeons pour Yves Van Laethem, malade du Covid !

Contacté par téléphone, Yves rit bien de notre proposition: on se dévouait en fait pour aller faire ses courses. "Dans l'absolu", nous dit-il, "je n'ai besoin de rien, dans la mesure où, effectivement, toutes les courses ont été faites..". Les Pigeons ne voulaient quand même pas en rester là. Nous tenions à lui manifester notre soutien en cette période particulière. Monsieur Van Laethem nous a tellement souvent rendu service: pendant le Covid, en prodigant ses conseils à la période de Noël pour la fondue et l'apéro sur la terrasse. A Pâques pour la chasse aux oeufs. Ou quand il s'est glissé sous la couette ou sous un plaid avec la complicité d'un de nos journalistes. Ces chaleureux souvenirs nous ont donné cette idée: à l’approche de Pâques, si nous jouions aux cloches chez monsieur Van Laethem ? Quelques petits oeufs en chocolat pourraient l’aider à remonter la pente ! Un sachet d'oeufs en chocolat est alors aéroporté vers lui, resté à l'écart de notre équipe devant sa maison. Il nous glisse un dernier conseil comme il en a l'habitude : " Encore faire aujourd’hui en cas de contamination: (porter) le masque, toujours le masque". Ayant reçu les trois doses du vaccin, Yves Van Laethem va rapidement se remettre de ce petit Omicron. "C'est passé sans trop de problème...", dit-il, confiant. Pigeons lui souhaite une bonne fin d'isolement. Et à très vite, pour de nouvelles aventures, très cher professeur !