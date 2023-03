Une "belle soirée" et un triplé pour Gift Orban : "Mon devoir d'attaquant, c'est de marquer et d'être décisif !"

Gift Orban est en train de se faire un nom en Belgique, mais aussi sur la scène européenne : la dernière trouvaille des recruteurs gantois a inscrit trois buts en moins de quatre minutes pour lancer son équipe vers les quarts de finale de la Conference League, mercredi soir sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir.

Selon l'UEFA, il s'agit tout simplement du hat-trick le plus rapide de l'histoire des compétitions européennes.

Auteur de sept buts en l'espace de quatre jours (il avait inscrit un quadruplé à Zulte Waregem dimanche), le jeune Nigérian de 20 ans est parti pour battre quelques autres records...

"C'était une belle soirée, on peut le dire !, a lancé Gift Orban, en français (il a passé une partie de son enfance au Togo), après son triplé. Après ce long voyage, nous étions obligés de gagner. Cette victoire est très importante pour nous, et pour moi particulièrement. Mes buts ? Je suis un attaquant, mon devoir, c'est de marquer depuis toutes les positions, c'être décisif. On m'a pris pour ça, et je peux le faire à tout moment. Après le premier but, on a continué notre pressing, et j'ai réussi à vite enchaîner. Je pense que le plus beau de ces buts, c'est le deuxième. On a misé sur nos temps forts, on ne peut pas dominer tout le match, surtout à l'extérieur. On a pris du recul, sans s'énerver, tout en restant patients. Nous sommes restés tranquilles. Tout le monde est motivé par cette campagne européenne, même si nous sommes fatigués. Mais le football, c'est aussi dans la tête. Nous sommes en quarts à présent, mais l'objectif est d'aller encore plus loin."