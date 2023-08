Une belle réédition pour Steely Dan

Steely Dan réédite son album Aja de 1977 en vinyle pour la première fois depuis plus de quarante ans.

Pour l’occasion, l’album a été "méticuleusement" remastérisé par Bernie Grundman à partir d’une copie analogique, sans égalisation, sur bande magnétique. Le résultat final sera disponible en vinyle noir 180 grammes à partir du 29 septembre via Geffen/UMe.

De plus, une version 45 tours d’Aja pressée en Ultra High-Quality Vinyl (UHQR) sera éditée en édition limitée par Analogue Productions.

Cette réédition s’inscrit dans une campagne d’archivage pluriannuelle lancée par le membre fondateur Donald Fagen en 2022. Le groupe a déjà réédité ses albums Can’t Buy a Thrill, Countdown to Ecstasy et Pretzel Logic, et prévoit de dévoiler d’autres rééditions au cours de l’année prochaine.

À partir du mois prochain, Steely Dan se joindra aux Eagles en première partie de leur tournée d’adieu.