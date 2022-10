Une belle reconnaissance des Nations unies pour un projet innovant de logement à Bruxelles

L’organisation Community Land Trust Brussels (CLTB), du nom d’une formule de logement mise en place à Bruxelles, recevra, le 29 octobre prochain, le "World Habitat Award" des Nations unies et de World Habitat. Le projet CLTB, qui célèbre également son dixième anniversaire cette année, est récompensé pour la manière dont il implique les habitants, des personnes à faibles revenus, dans la conception et la gestion des logements et pour le rôle important qu’il a joué dans la diffusion du modèle innovant des Community Land Trust (CLT) en Europe.

Selon ce concept, les propriétaires d’un logement CLT ne sont pas propriétaires du terrain, qui reste la propriété du CLTB. Des personnes à faibles revenus ont ainsi accès à des logements abordables. Tous les habitants y ont une place centrale dans la gestion de leur logement et dans la gouvernance de l’organisation.