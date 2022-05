Une belle journée malgré quelques nuages et une certaine fraîcheur

Ce matin, pas de précipitations au menu. Plus on ira vers le nord, plus il fera ensoleillé. Plus on dirigera vers le sud, plus il y aura des nuages. L’ambiance sera assez fraîche avec ce vent de Nord Nord Ouest qui nous vient du Groenland. Maxima : 13° à Saint-Hubert jusqu’à 17° à Mons et 15° à Ostende. Une averse n’est pas exclue dans la région des hautes fagnes.

Malgré cette fraîcheur et ces nuages parfois, ce sera une belle journée.

La nuit prochaine, les minima seront assez bas pour la saison : 3 à 10°. Demain matin, nous aurons encore de belles éclaircies au lever du jour puis dans l’après-midi les nuages arrivent rapidement accompagnés de quelques pluies. Les averses seront plus fréquentes après-midi surtout sur un axe central entre Bruxelles et Charleroi (entre 1 et 4 mm). Sur le sud et l’est : moins d’averses. Le vent de Nord Nord Ouest nous apporte une certaine fraîcheur avec ces rafales de 30 à 40 Km/h. Ce sera le cas aujourd’hui et demain. Maxima : 11 à 15°.

Lundi, après une belle matinée, l’après-midi quelques gouttes se mêleront à une ambiance relativement fraîche 13 à 16°.

Mardi, le temps sera plus lumineux avec un rebasculement vers des températures plus correctes et une très belle journée mercredi (21 à 25°).