Une belle journée estivale en perspective ce vendredi

Cet après-midi, les nuages de beau temps seront plus nombreux mais ils resteront purement décoratifs. Le ciel devrait rester plus dégagé dans l’extrême sud du royaume et à la côte. Les températures maximales seront de saison : on attend de 19 à 20°C sur les hauteurs et à Ostende, 22 à 23°C dans la plupart des autres régions et jusqu’à 24°C près de Virton et Tournai.