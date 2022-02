Une belle exposition virtuelle proposée par le "Stax Museum of American Soul Music"

Le légendaire Stax Museum of American Soul Music va proposer une nouvelle exposition virtuelle pour souligner le Black History Month. Le Musée installé sur le site des iconiques studios Stax à Memphis, dans le Tennessee, et qui a accueilli de grands noms comme Otis Redding par exemple, est aussi une académie de musique qui propose théorie, pratique et apprentissage du business de la musique.

L'exposition de cette année, qui se tiendra pendant le Black History Month (du premier au 31 octobre 2022), rassemblera des élèves de l'Académie qui interpréteront des chansons de Beyoncé, Janelle Monaé, B.B. King, the Ponter Sisters, Rufus Thomas, Duke Ellington et Ike & Tina Turner, notamment, mais aussi un moment plus spécifique sur la carrière de Mavis Staples des Staple Singers.

L'inscription pour l'exposition en ligne se fait ici.