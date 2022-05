Une belle cave à liqueurs vendue dans Affaire conclue

En salle des ventes, une des acheteuses explique qu’ils ne voient pas souvent ce type de cave à liqueurs mais plutôt celles dans le style Napoléon III, qui ont quasiment toutes les mêmes tons, les mêmes formes, contrairement à celle que Claire a apportée, assez différente du modèle Napoléon III.

Tous les acheteurs sont impressionnés par la beauté de cette boite à liqueurs. Le bois est magnifique, les filets de laiton sont magnifiques, le monogramme est magnifique, les poignées sont magnifiques, tout est magnifique, comme le dit si bien Anne-Catherine Verwaerde.

Les acheteurs sont d’accord avec les dires de l’expert : les carafes s’accordent très bien avec la boite mais les verres à liqueur beaucoup moins. D’après eux, il faudrait que les verres soient un peu plus " classe ". De plus, normalement, les pieds de ce type de verres sont carrés et non ronds. François répète que ça n’est pas gênant que les verres " ne sont pas raccord " avec les carafes.

Aurore attire l’attention de François sur les poignées de l’objet, et plus particulièrement sur leurs ciselures. Elle explique qu’à Liège, il y a la meilleure ciselure sur métal. En comparaison, elle trouve que celles des poignées ne sont pas impeccables. De nouveau, François estime que ce n’est pas très grave, que cela ne choque pas.

