Une Belgique à deux visages s’impose face au pays de Galles grâce à un De Bruyne XXL (vidéo)

Il a fallu dix minutes aux Diables Rouges pour entrer dans la partie. Une courte période durant laquelle les Dragons, connus pour leur combativité, ont bousculé des Belges un peu endormis, sans pour autant se montrer dangereux. Le duo Kevin De Bruyne – Michy Batshuayi a ensuite pris les choses en main.

Onzième minute de jeu. "Batsman", souvent positionné dans le rectangle adverse, se retrouve cette fois sur le côté droit de l’attaque. Il jette un œil sur sa gauche et voit De Bruyne esseulé aux abords de la surface. Ni une ni deux, Batshuayi le sert et, tout en délicatesse, KDB reprend le ballon en un temps et le dépose au fond du but de Wayne Hennessey (1-0). C’est son 25e but avec les Diables Rouges.

En grande forme ce soir, Kevin De Bruyne aurait d’ailleurs pu inscrire un 26e but si le poteau n’avait pas repoussé sa lourde frappe peu avant la demi-heure. Le malheureux va néanmoins se montrer à nouveau décisif quelques minutes plus tard en offrant un caviar à un Batshuayi isolé dans le petit rectangle (2-0, 36'). Le buteur se mue donc en passeur, et inversement !