Une BD qui ravive le message de l’indispensable "Indignez-vous !" de Stéphane Hessel

Le scénariste Frédéric Debomy et la dessinatrice Lorena Canottiere signent la BD 'Indignez-vous ! : La violente espérance de Stéphane Hessel' (Indigène Éditions). Il ne s’agit évidemment pas d’une stricte adaptation, imagée, d’Indignez-vous !

Douze ans après Indignez-vous !, ce petit livre dans lequel Stéphane Hessel racontait son engagement et l’illumination qu’avait été pour lui l’indignation, et à la veille des dix ans de sa mort, survenue le 27 février 2023, pourquoi cette BD, avec la complicité de sa fille et légataire Anne Hessel ?

"C’est une bande dessinée qui raconte le phénomène qu’a été ce petit livre qui s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde et qui a résonné avec un moment d’insurrection pacifique", explique Frédéric Debomy. Avec notamment, Occupy Wall Street à New-York, contre la finance, ou Les Indignados en Espagne, sur la question du logement, les Printemps arabes en Tunisie, les mouvements au Chili pour une éducation accessible à tous… Le succès d’Indignez-vous a percolé sur le grand mouvement des Indignés qui a fait le tour du monde.

La BD remet aussi les choses en perspective, en racontant l’engagement d’un homme contre le nazisme, son passage aux Nations Unies, où il a été associé à la rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme. C’est sur cette base-là que, plus tard dans sa vie, il écrira ce petit livre à l’adresse des générations qui le suivent. Il s’indignait contre le nazisme et affirmait que c’était maintenant à la génération future de s’indigner pour d’autres causes.

Elle raconte aussi la relation d’un homme au monde, attentif aux problèmes du monde. Tout cela en une cinquantaine de pages, de manière vivante, avec du souffle et de la vie, et en faisant passer beaucoup de choses, souligne Frédéric Debomy.

'Indignez-vous ! : La violente espérance de Stéphane Hessel' est paru chez Indigène Éditions.