Une BD psychédélique fait revivre une chanteuse oubliée

Dans cet album, Alonso Iglesias et Diaz Canales, s’intéressent à une artiste oubliée. L’auteur du très célèbre Blacksad se penche sur le parcours très peu connu de l’artiste sous un trait psychédélique et coloré qui n’est pas sans rappeler les années Flowers Power traversée par Judee Still.

La méconnaissance du parcours de la chanteuse a toutefois posé quelques difficultés aux auteurs qui ont mêlé fiction et faits réels dans un déroulé scénaristique complexe sous forme de puzzle. Sa carrière, ponctuée par la prise de stupéfiants, se résumera à deux albums au succès limité. La voix légère et douce de Judee Still est en opposition complète avec son caractère conflictuel. Une vie d’autodestruction qui la conduira inévitablement à l’oubli.

La collection Aire Libre parvient ici à redonner un second souffle dynamique à la chanteuse trop vite disparue.

