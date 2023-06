L’anxiété est une émotion, vécue à l’intérieur de nous, qui se manifeste par des malaises physiques, par un envahissement mental, avec des ruminations et des anticipations permanentes, et par des blocages comportementaux. Quand on est trop anxieux, qu’on a ce que les psys appellent un véritable trouble anxieux, on ne fait plus ce qu’on veut : on évite des choses, des réunions, les transports en commun,… ou on est sans cesse chez le médecin.

La différence avec le stress, c’est qu’on s’angoisse tout seul, explique le Dr Frédéric Fanget. Alors que le stress est déclenché par quelqu’un, par quelque chose ou par un environnement. Le stress est un problème d’adaptation à un environnement, alors que l’anxiété est à l’intérieur de l’individu.